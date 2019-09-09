قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إنه رصد عمليات إطلاق فاشلة لقذائف صاروخية من سوريا في اتجاه إسرائيل.

وأشار في بيان صحفي إلى أنه "في ساعات الصباح الباكر رُصد إطلاق فاشل لعدد من القذائف الصاروخية من سوريا، لم تعبر إلى داخل إسرائيل، إذ أطلقتها عناصر من المليشيات الشيعية، بقيادة فيلق القدس الإيراني من مشارف دمشق".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "يعتبر النظام السوري مسؤولاً عن كل عملية تنطلق من أراضيه".

وفي هذا الصدد قال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي "نحذّر نظام بشار الأسد من أنه سيدفع ثمناً باهظاً على سماحه للإيرانيين وللمليشيات الشيعية بالعمل من داخل أراضيه، إذ يغضّ طرفه… لا يخفى هذا الشيء علينا، وقد أعذر من أنذر".

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي دأب على تنفذ ضربات جوية في سوريا خلال السنوات الماضية، وذلك بذريعة منع الانتشار العسكري الإيراني هناك.