استشهد جندي تركي متأثراً بجروح أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيو تنظيم PKK الإرهابي في ولاية هكاري جنوب شرق البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان أصدرته الاثنين، أن الشهيد أصيب بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيو PKK في قضاء جوقورجا بولاية هكاري.

وأضاف البيان أن الجندي ارتقى شهيداً على الرغم من محاولات الكوادر الطبية كافة لإسعافه وإنقاذ حياته.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك رداً على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.