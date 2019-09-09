أهم الأحداث:

أردوغان يؤكد رفض أنقرة محاولة واشنطن إنشاءَ منطقة آمنة للتنظيمات الإرهابية شمالي سوريا، وصحيفة تركية تكشف إفادات المتهمين في قضية مقتل خاشقجي.

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أردوغان: نرفض محاولة واشنطن إنشاء منطقة آمنة للتنظيمات الإرهابية

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رفض بلاده محاولة الولايات المتحدة إنشاء منطقة آمنة لمصلحة تنظيم PKK/YPG الإرهابي شمالي سوريا. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان الأحد، في افتتاح عدد من المشاريع التنموية في ولاية ملاطية وسط البلاد. [TRT عربي]

وشدد أردوغان على أن بينما تهدف بلاده إلى القضاء على التنظيم الإرهابي المعشش شمالي سوريا، تحاول واشنطن وضع تركيا في الكفة ذاتها من حيث التعامل مع تنظيم PKK/YPG الإرهابي. وأضاف "يبدو أن حليفتنا (الولايات المتحدة) تسعى لإنشاء منطقة آمنة لمصلحة التنظيم الإرهابي وليس لمصلحة تركيا وهو ما نرفضه". [الأناضول]

وأكّد الرئيس التركي أنه "لا يمكن إنجاز المنطقة الآمنة عبر تحليق 3-5 مروحيات أو تسيير 5-10 دوريات أو نشر بضع مئات من الجنود في المنطقة بشكل صوري"، وبيّن أن "تركيا تجري مباحثات مع واشنطن حول المنطقة الآمنة"، مستدركاً "لكن في كل خطوة تخطوها نشاهد أن ما نريده ليس الشيء نفسه الذي يدور في عقولهم". [TRT عربي]

صحيفة تركية تكشف إفادات المتهمين في جريمة مقتل خاشقجي

كشفت صحيفة صباح التركية الأحد، عن إفادات أدلى بها متهمون في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأوضحت الصحيفة أن هذه الإفادات "المرعبة"، على حد وصفها، تهدف إلى تبرئة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من التورط في الجريمة و"إخفاء دوره الحقيقي في عملية القتل". [صباح]

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري أمر بتأسيس ثلاث فرق، أحدها مسؤول عن التخابر والآخر عن التفاوض والثالث للدعم اللوجيستي، وعهد إلى اللواء منصور أبو حسين رئاسة الفرق الثلاث، ما يتناقض مع ما كان يُتداول حول مسؤولية ماهر المطرب، الذي يعد الرجل الثاني في الفريق، عن تنفيذ الجريمة. [صباح]

وقالت الصحيفة إن عسيري أنكر مسؤوليته عن قتل خاشقجي، وقال في إفادته إن تعليماته التي أصدرها لأبو حسين قضت بإحضار الصحفي السعودي إلى السعودية عبر إقناعه بالأمر، وأكّد أنه لم يطلب منه استخدام القوة، فيما تناقضت هذه الشهادة مع إفادة أبو حسين نفسه الذي قال إن عسيري طلب منه إحضار خاشقجي حتى إن اضطر إلى اللجوء إلى القوة. [TRT عربي]