سياسة
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حزب الله اللبناني يُعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيّرة
أكد حزب الله اللبناني أن قواته أسقطت طائرة إسرائيلية مٌسيّرة أثناء عبورها الحدود الجنوبية للبنان. وقال إن الطائرة "أصبحت في يد المقاومين".
حزب الله اللبناني يُعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيّرة
حزب الله قال إن الطائرة أُسقطت أثناء عبورها الحدود الجنوبية للبنان / Reuters
9 سبتمبر 2019

أعلن حزب الله اللبناني الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء عبورها الحدود الجنوبية للبنان، بعد أسبوع على تبادل محدود لإطلاق نار بينه وبين القوات الإسرائيلية.

وكان حزب الله توعد باستهداف الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تخرق الأجواء اللبنانية متهماً إسرائيل بشن هجوم بطائرتين من هذا النوع في الـ25 من آب/أغسطس في الضاحية الجنوبية، معقله في بيروت.

وقال الحزب "تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة لطائرة إسرائيلية مسيرة أثناء عبورها للحدود الفلسطينية-اللبنانية باتجاه بلدة رامية الجنوبية".

وأضاف "جرى إسقاط الطائرة المسيّرة وأصبحت في يد المقاومين".

من جانبه، قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن طائرة مُسيّرة سقطت ظهر يوم الأحد في الجانب اللبناني من الحدود.

وأضاف "الطائرة كانت تُجري عمليات اعتيادية في المنطقة الحدودية. لا توجد خطورة من تسرّب معلومات".

وأشارت صحيفة يديعيوت أحرونوت الإسرائيلية إلى أن الجيش لم يبيّن سبب سقوط الطائرة المذكورة.

ويأتي إسقاط الطائرة الإسرائيلية بعد مرور أسبوع على توتر محدود شهدته الحدود اللبنانية الإسرائيلية في الأول من سبتمبر/أيلول مع إعلان حزب الله تدمير آلية عسكرية إسرائيلية على الجهة المقابلة من الحدود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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