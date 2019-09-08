سياسة
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جاوش أوغلو: لا يمكن لأحد عرقلة أنشطة تركيا شرق المتوسط
قال وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو، الأحد، إنه لا يمكن لأحد أن يعرقل أنشطة التنقيب التركية في منطقة شرق البحر المتوسط. وشدد جاوش أوغلو على أن بلاده وقفت بجانب القبارصة الأتراك دون أي تردد أو تنازلات، وستواصل السياسة ذاتها خلال الفتر ة القادمة.
جاوش أوغلو: لا يمكن لأحد عرقلة أنشطة تركيا شرق المتوسط
جاوش أوغلو أكد أن بلاده وقفت بجانب القبارصة الأتراك دون أي تردد أو تنازلات وستواصل السياسة ذاتها / AA
8 سبتمبر 2019

قال وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو، الأحد، إنه لا يمكن لأحد أن يعرقل أنشطة التنقيب التركية في منطقة شرق البحر المتوسط.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال زيارة أجراها إلى منطقة "يني أران كوي" في جمهورية شمال قبرص التركية.

وشدد جاوش أوغلو على أن بلاده وقفت بجانب القبارصة الأتراك دون أي تردد أو تنازلات، وستواصل السياسة ذاتها خلال الفتر ة القادمة.

وبيّن وزير الخارجية التركي أن إدارة قبرص الجنوبية اليونانية تفكر في أمور أخرى، مضيفاً "نريد أن نوجه لهم تحذيراً من هنا: أياً كان الطرف الذي تحتمون خلفه سواء الاتحاد الأوروبي أو اليونان، لا يمكن لأحد أن يعرقل أنشطتنا هنا ولن يستطيع القيام بذلك".

وأكد جاوش أوغلو أن قضية قبرص لم تتوصل إلى حل منذ 60 عاماً؛ لأن الطرف اليوناني لا يعرف التقاسم، في حين يؤيد القبارصة الأتراك وتركيا الحل.

وتعارض إدارة قبرص الجنوبية اليونانية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

فيما أكدت أنقرة، عبر بيانات عدة لوزارة الخارجية، أن السفن التركية تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل ذلك.

ومنذ 1974، تعيش جزيرة قبرص انقساماً بين شطرين، تركي في الشمال ويوناني في الجنوب، وفي 2004 رفضت إدارة قبرص الجنوبية اليونانية خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

وتتركز المفاوضات حول 6 محاور رئيسة تستهدف توحيد الجزيرة، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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