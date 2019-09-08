توفي، الأحد، الأسير الفلسطيني بسام السايح في مستشفى "آساف هاروفيه" الإسرائيلي.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني، وكان السايح (47 عاماً) يعاني من أمراض سرطان العظام، وسرطان نخاع الدم الحاد بمراحله المتقدمة، وقصور بعضلة القلب يصل لـ80%، والتهاب حاد ومزمن بالرئتين، ومشاكل صحية أخرى.

وفي 29 يوليو/تموز الماضي نقل السايح إلى مشفى الرملة، وفي 12 أغسطس/آب الماضي تم نقله إلى مستشفى آساف هاروفيه (الذي توفي فيه)‎.

وحمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الأحد، السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاة المعتقل بسام السايح في سجونها.

وقالت الهيئة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان "تتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة اسشهاد السايح، وعن الجرائم العنصرية بحق الأسرى، كالتعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي وغيرها من الانتهاكات والإجراءات التنكيلية المرتكبة بحقهم".‎

من جانبه، قال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس إن "الاحتلال الصهيوني يتحمل تداعيات استشهاد الأسير الصحفي بسام السايح داخل السجون بسبب الإهمال الطبي".

وأضاف "هذه الجريمة البشعة تعكس وجه الاحتلال الوحشي وسلوكه الإجرامي تجاه الأسرى الأبطال".

ودعا القانوع إلى "تحرك سريع من محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة القادة الإسرائيليين" على تلك الجرائم.

وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل بسام السايح في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2015، خلال ذهابه لحضور إحدى جلسات محاكمة زوجته، التي كانت معتقلة في حينها، ووجهت له تهمة "الضلوع في عملية قتل ضابط إسرائيلي وزوجته"، قرب قرية بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، قبل أيام من اعتقاله.

وارتفع عدد المعتقلين الذين توفوا داخل السجون إلى 217 شهيداً منذ عام 1967، وفقاً لنادي الأسير.