أدّى وزراء الحكومة الجديدة في السودان، الأحد، اليمين الدستورية للمرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهراً، وتنتهي بإجراء انتخابات.

وأدى الوزراء اليمين أمام رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء المكلّف عباس علي بابكر، كما حضر المراسم بقية أعضاء المجلس السيادي.

وأعلن رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، الأحد، تشكيلة الحكومة السودانية الجديدة التي تضم 18 وزيراً. وهي أول حكومة تشهدها البلاد بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير تحت وطأة احتجاجات شعبية في أبريل/نيسان الماضي.

وفي 21 أغسطس/آب الماضي، أدّى حمدوك اليمين الدستورية رئيساً للحكومة خلال المرحلة الانتقالية.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية الموقّع في أغسطس/آب الماضي، اضطرابات متواصلة في البلاد منذ أن عزلت قيادة الجيش البشير.