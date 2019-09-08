أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن رفض بلاده محاولة الولايات المتحدة إنشاء منطقة آمنة لمصحلة تنظيم PKK/YPG الإرهابي شمالي سوريا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، الأحد، في افتتاح عدد من المشاريع التنموية في ولاية ملاطية وسط البلاد.

وشدد أردوغان أنه بينما تهدف بلاده للقضاء على التنظيم الإرهابي المعشش شمالي سوريا، تحاول واشنطن وضع تركيا في ذات الكفة من حيث التعامل مع تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

وأضاف "يبدو أن حليفتنا (الولايات المتحدة) تسعى إلى إنشاء منطقة آمنة لمصلحة تنظيم PKK/YPG الإرهابي وليس لمصلحة تركيا وهو ما نرفضه".

وأكد أنه "لا يمكن إنجاز المنطقة الآمنة عبر تحليق 3 - 5 مروحيات أو تسيير 5 - 10 دوريات أو نشر بضع مئات من الجنود في المنطقة بشكل صوري".

وبيّن أن "تركيا تجري مباحثات من واشنطن حول المنطقة الآمنة". مستدركاً "لكن في كل خطوة تخطوها نشاهد أن ما نريده ليس الشيء نفسه الذي يدور في عقولهم".

وقال أردوغان إنه ينبغي جعل المنطقة برمتها آمنة بشكل فعلي بمدنها وريفها، حتى يتسنى إسكان مليون شخص في هذه المنطقة.

وتابع "إذا لم نبدأ بتشكيل منطقة آمنة مع جنودنا في شرق الفرات قبل نهاية سبتمبر/أيلول الجاري فلن يكون لدينا خيار سوى تنفيذ خططنا الخاصة".

وفي وقت سابق الأحد، أجرى الجيشان التركي والأمريكي أولى دورياتهما البرية المشتركة بشمالي سوريا، في إطار فعاليات المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة.

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.