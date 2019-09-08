سياسة
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مرشح رئاسي تونسي: الإمارات تخرق سيادة تونس بالإملاءات والمال والإعلام
قال المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية حمادي الجبالي، الأحد، إن "الإمارات تخرق السيادة الوطنية بالإملاءات والمال والإعلام". وأضاف الجبالي أن "السيادة التونسية تُبنى على القيم التي أتت بها الثورة ونصرة الشعوب وحقوق الإنسان".
مرشح رئاسي تونسي: الإمارات تخرق سيادة تونس بالإملاءات والمال والإعلام
المرشح الرئاسي التونسي حمادي الجبالي يتهم الإمارات بخرق سيادة بلاده عبر المال والإعلام / AFP
8 سبتمبر 2019

قال حمادي الجبالي المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية رئيس الحكومة الأسبق، الأحد، إن "الإمارات تخرق السيادة الوطنية بالإملاءات والمال والإعلام".

جاء ذلك في رد للجبالي على سؤال بشأن رؤيته للعلاقة مع أبوظبي، على هامش اجتماع شعبي للجبالي مع أنصاره، في مدينة سوسة شرقي البلاد.

وأضاف الجبالي الذي يبلغ من العمر 70 عاماً أن "السيادة التونسية تُبنى على القيم التي أتت بها الثورة ونصرة الشعوب وحقوق الإنسان".

وبخصوص برنامجه الرئاسي، قال الجبالي إنه "ينطلق من صلوحيات (صلاحيات) الرئيس، وهي الدفاع والأمن والعلاقات الخارجية، وقد أثبت الجيش ولاءه للوطن فهو جيش جمهوري وجب دعمه بكل الوسائل".

ودعا المرشح الرئاسي لـ"دعم التعاون مع الجزائر وليبيا في مجال الأمن، باعتبارهما جزءاً من المفهوم الشامل للدفاع والأمن الوطني".

ويتنافس 26 مرشحاً في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها داخل تونس في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، بينما تُجرى في الخارج في الـ13 من الشهر نفسه لمدة 3 أيام.

واستقال الجبالي من منصب الأمين العام لحركة النهضة في مارس/آذار 2014، ثم انسحب من الحركة تماماً في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، ويعتبر نفسه مرشحاً مستقلاً داعماً لخط الثورة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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