سياسة
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وزارة الدفاع التركية: جهود تأسيس منطقة آمنة بسوريا متواصلة ولا مجال للتأخر
قالت وزارة الدفاع التركية إن الأنشطة المشتركة مع الجانب الأمريكي شرق الفرات من أجل انسحاب الإرهابيين وعودة السوريين متواصلة دون إتاحة مجال للتأخر، لافتةً إلى أن الدوريات المشتركة ستتواصل جوّاً وبرّاً في الأيام المقبلة.
وزارة الدفاع التركية: جهود تأسيس منطقة آمنة بسوريا متواصلة ولا مجال للتأخر
وزارة الدفاع التركية تؤكّد تواصل الدوريات المشتركة مع الجانب الأمريكي في الأيام القادمة / AA
8 سبتمبر 2019

أكَّدت وزارة الدفاع التركية الأحد، أن الأنشطة المشتركة مع الولايات المتَّحدة لتأسيس منطقة آمنة بسوريا، متواصلة "دون إتاحة المجال لأي تلكُّؤ".

وقالت الوزارة في بيان، إن الأنشطة المشتركة مع الجانب الأمريكيّ شرق الفرات من أجل انسحاب الإرهابيين وعودة السوريين، متواصلة دون إتاحة المجال للتأخر.

ولفت إلى أن الدوريات المشتركة ستتواصل جوّاً وبرّاً في الأيام المقبلة، بغية المضي قدماً في تأسيس المنطقة الآمنة وفق الجدول الزمني المحدد.

وأوضحت أن الهدف من الدوريات هو مراقبة أنشطة تأسيس المنطقة الآمنة بكل دقة وعناية، ورؤية تنفيذها على الأرض، كما هو مخطط.

وذكرت أن الأنشطة المشتركة مع الولايات المتَّحدة، في ما يتعلق بتدمير التحصينات والمخابئ والملاجئ العائدة للإرهابيين وسحب الأسلحة الثقيلة منهم، وانسحابهم من المنطقة، تمهيدًا لتهيئة الظروف اللازمة لعودة الأشقاء السوريين إلى منازلهم، متواصلة دون إتاحة مجال للتأخُّر.

والأحد أجرى الجيشان التركي والأمريكيّ الدورية البرية المشتركة الأولى شمالي سوريا، في إطار فاعليات المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة.

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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