سياسة
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استكمال أول دورية برية تركية-أمريكية شرق الفرات بسوريا
قالت وزارة الدفاع التركية إن الدورية المشتركة مع الجيش الأمريكي انتهت كما خُطّط لها، إذ توجهت الدورية نحو مدينة تل أبيض على بعد 25 كم غرباً من نقطة الالتقاء، حيث أجرت عمليات مراقبة في المنطقة، ثم توجهت إلى الأجزاء الداخلية جنوباً.
استكمال أول دورية برية تركية-أمريكية شرق الفرات بسوريا
مروحيات أتاك استقبلت الموكب العسكري التركي لدى اقترابه من حدود تركيا / AA
8 سبتمبر 2019

استكمل الجيشان التركي والأمريكي الدورية البرية المشتركة الأولى شمالي سوريا، في إطار جهود إنشاء منطقة آمنة شرق الفرات.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان الأحد، إن الدورية التي انطلقت صباح اليوم، جرت كما هو مخطط لها.

وذكرت وكالة الأناضول أن قادة الموكبين التركي والأمريكي الذين التقيا على الشريط الحدودي، تباحثوا لفترة خطة تسيير الدورية.

ومن ثم تحركت القافلة العسكرية المشتركة نحو مدينة تل أبيض على بعد 25 كم غرباً من نقطة الالتقاء، حيث أجرت عمليات مراقبة في المنطقة، ثم توجهت إلى الأجزاء الداخلية جنوباً.

واستقبلت مروحيات أتاك التركية محلية الصنع، الموكب العسكري التركي لدى اقترابه من حدود تركيا، حيث حلقت في سماء المنطقة.

وبدأ الأحد تسيير أول دورية برية مشتركة بين الجيشين التركي والأمريكي في شرق الفرات بسوريا في إطار فاعليات المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة.

واجتاز موكب تركي مكون من 6 عربات مصفحة ترفع العلم التركي، الحدود مع سوريا على بعد 30 كم شرق قضاء أقجة قلعة، بولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا، ليجتمع بموكب أمريكي.

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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