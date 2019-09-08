سياسة
2 دقيقة قراءة
معلمو الأردن يبدؤون إضرابهم المفتوح عن العمل
ينفّذ معلمو الأردن إضراباً مفتوحاً عن العمل، للمطالبة بعلاوة مالية مستحَقّة. يأتي ذلك بعد قرار نقابة المعلمين بالإجماع حتى "تتحقق العلاوة المالية، ويحاسَب المسيء على ما تعَرَّض له المعلمون من اعتداءات في احتجاجات الخميس الماضي".
معلمو الأردن يبدؤون إضرابهم المفتوح عن العمل
بدأ معلمو الأردن إضراباً مفتوحاً، في خطوة تصعيدية جديدة للمطالبة بعلاوة مالية مستحقة / AA
8 سبتمبر 2019

بدأ معلمو الأردن الأحد، إضراباً مفتوحاً، في خطوة تصعيدية جديدة، للمطالبة بعلاوة مالية مستحقة.

وأكّد نور الدين نديم، متحدث نقابة المعلمين الأردنيين، في تصريح خاص لوكالة الأناضول، أن "نسبة الإضراب مئة بالمئة في جميع مدارس المملكة".

ولفت إلى أن "المعلمين ملتزمون إلتزاماً كاملاً قرار مجلس النقابة، إلى حين تحقيق مطلبهم، بالحصول على العلاوة المهنية واسترداد كرامتهم".

فيما لم يصدر على الفور أي تعليق عن وزارة التربية والتعليم الأردنية، عن مستوى الإضراب وسير العملية التعليمية في مدارس المملكة، مع دخول الإضراب حيز التنفيذ.

ويأتي إضراب المعلمين الأردنيين بعد قرار نقابتهم بالإجماع حتى "تتحقق العلاوة المالية، ويحاسَب المسيء على ما تَعرَّض له المعلمون من اعتداءات في احتجاجات الخميس الماضي".

وشهدت المملكة الخميس الماضي احتجاجات واسعة للمعلمين، طالبوا خلالها الحكومة بصرف علاوة بنسبة 50 بالمئة من الراتب الأساسي ضمن اتفاق بين الطرفين عام 2014، واستُخدمت القوة لفضّ المحتجّين.

وتأسست نقابة المعلمين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.‎

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us