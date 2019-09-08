سياسة
2 دقيقة قراءة
تسيير أول دورية تركية-أمريكية في شرق الفرات بسوريا
أعلنت أنقرة بدء تسيير أول دورية برية مشتركة بين الجيشين التركي والأمريكي في شرق الفرات بسوريا في إطار فاعليات إنشاء المنطقة الآمنة، ومن المقرَّر أن يتحرك الموكبان العسكريان من الحدود جنوباً في ريف مدينة تل أبيض.
تسيير أول دورية تركية-أمريكية في شرق الفرات بسوريا
مدرعات تركية وأمريكية تدخل منطقة شرق الفرات في دورية مشتركة لأول مرة / AA
8 سبتمبر 2019

بدأ الأحد تسيير أول دورية برية مشتركة بين الجيشين التركي والأمريكي في شرق الفرات بسوريا في إطار فاعليات المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة.

واجتاز موكب تركي مكون من 6 عربات مصفحة ترفع العلم التركي، الحدود مع سوريا على بعد 30 كم شرق قضاء أقجة قلعة بولاية شانلي أورفة، ليجتمع بموكب أمريكي.

ومن المقرر أن يتحرك الموكبان العسكريان التركي والأمريكي من الحدود جنوباً في ريف مدينة تل أبيض، ومن المنتظر أن تستمر أنشطة الدورية حتى ساعة الظهيرة.

وأفاد مراسل TRT عربي بأن مدرعات تركية تدخل شرق الفرات لأول مرة، مشيراً إلى أن المدرعات كافةً دخلت شرق تل أبيض السورية من نقطة قرب قرية العيساوي بالتزامن مع تحليق مروحيات تركية.

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

والسبت قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تضع على أجندتها حاليّاً مسألة تطهير شرق الفرات من التنظيمات الإرهابية في سوريا.

وأضاف أن "تطهير شرق الفرات من التنظيمات الإرهابية على أجندتنا حاليّاً"، مؤكداً أن تركيا "ستحلّ بإذن الله هذا الموضوع بشكل أو بآخر خلال بضعة أسابيع".

وتساءل أردوغان مستنكراً "ضد من سيقاتل هؤلاء؟ ضدّ بلد وحيد هو تركيا، ونحن لن نتهاون معهم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us