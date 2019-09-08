بدأ الأحد تسيير أول دورية برية مشتركة بين الجيشين التركي والأمريكي في شرق الفرات بسوريا في إطار فاعليات المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة.

واجتاز موكب تركي مكون من 6 عربات مصفحة ترفع العلم التركي، الحدود مع سوريا على بعد 30 كم شرق قضاء أقجة قلعة بولاية شانلي أورفة، ليجتمع بموكب أمريكي.

ومن المقرر أن يتحرك الموكبان العسكريان التركي والأمريكي من الحدود جنوباً في ريف مدينة تل أبيض، ومن المنتظر أن تستمر أنشطة الدورية حتى ساعة الظهيرة.

وأفاد مراسل TRT عربي بأن مدرعات تركية تدخل شرق الفرات لأول مرة، مشيراً إلى أن المدرعات كافةً دخلت شرق تل أبيض السورية من نقطة قرب قرية العيساوي بالتزامن مع تحليق مروحيات تركية.

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

والسبت قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تضع على أجندتها حاليّاً مسألة تطهير شرق الفرات من التنظيمات الإرهابية في سوريا.

وأضاف أن "تطهير شرق الفرات من التنظيمات الإرهابية على أجندتنا حاليّاً"، مؤكداً أن تركيا "ستحلّ بإذن الله هذا الموضوع بشكل أو بآخر خلال بضعة أسابيع".

وتساءل أردوغان مستنكراً "ضد من سيقاتل هؤلاء؟ ضدّ بلد وحيد هو تركيا، ونحن لن نتهاون معهم".