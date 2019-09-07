ذكر دبلوماسي يمني سابق أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يقيم تحت الإقامة الجبرية في الرياض.

وقال وكيل وزارة الخارجية اليمنية والسفير السابق مصطفى أحمد نعمان، مساء الجمعة، في سلسلة تغريدات له على تويتر "قضيت أياماً في الرياض التقيت كثيراً من اليمنيين وسمعت من أشخاص لا أشك لحظة في مصداقيتهم عن الأسلوب الذي يدار به مكتب الرئاسة".

وأشار نعمان إلى أن هادي يعيش تحت الإقامة الجبرية "من دائرته الضيقة التي لا تتعدى مدير المكتب وسكرتيره الخاص والنجلين" يقصد بذلك ابنيه جلال وناصر.

وأكد النعمان أن الرئيس اليمني ممنوع من التصرف بدون إذن هؤلاء الأربعة، ولا أحد يصل إليه عداهم حسب قوله.

ويقيم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، منذ مايو/أيار 2015، في مقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض، وكان هادي مقيماً في عدن قبل أن يغادرها هرباً من الحوثيين الذين كانوا في حينها يشنون هجوماً عنيفاً على مشارف المدينة الساحلية في الجنوب للسيطرة عليها.

واقتصرت عودة هادي إلى اليمن في مناسبات قليلة، وكانت آخر زيارة له إلى العاصمة المؤقتة عدن في أواخر يوليو/تموز العام الماضي.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري، تقوده السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي الدعم من إيران.

وزاد من تعقيد الأزمة في البلاد، سيطرة المجلس الجنوبي الانتقالي المدعوم إماراتياً على العاصمة المؤقتة عدن، والاشتباكات مع القوات الحكومية في الجنوب.

وتبذل الأمم المتحدة جهوداً متعثرة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب، التي جعلت ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت اليمن إلى حافة المجاعة، ضمن أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، وفق المنظمة الدولية.