سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 8 سبتمبر/أيلول 2019
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خلاصات من TRT عربي: 8 سبتمبر/أيلول 2019
أردوغان: تطهير شرق الفرات على أجندتنا وسنحلّ الأمر خلال أسابيع / AA
8 سبتمبر 2019

أهم الأحداث:

أردوغان يقول إن بلاده تضع على أجندتها مسألة تطهير شرق الفرات من التنظيمات الإرهابية، ومجلة ألمانية تشير إلى محاولات في الخفاء لاستئناف العلاقات بين برلين والرياض.

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أردوغان: تطهير شرق الفرات على أجندتنا وسنحل الأمر خلال أسابيع

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تضع على أجندتها حاليّاً مسألة تطهير شرق الفرات من التنظيمات الإرهابية في سوريا، وستحل هذا الأمر خلال بضعة أسابيع. [TRT عربي]

وأشار أردوغان إلى تحمل تركيا وحدها أعباء اللاجئين على أراضيها، مشدّداً على أنه "ليس لدينا حلّ سوى فتح الأبواب أمام اللاجئين حال لم يُوفِ الاتحاد الأوروبي بوعد الدعم الذي قطعه لنا". [TRT عربي]

مجلة ألمانية: محاولات في الخفاء لاستئناف العلاقات بين برلين والرياض

كشفت مجلة "شبيغل" الألمانية عن جهود "في الخفاء" لإعادة العلاقات بين برلين والرياض، بعد توقفها لمدة عام عقب مقتل جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول. [TRT عربي]

وأشار التقرير إلى تأكيد ناطق باسم ملف الداخلية في الحكومة الألمانية أن "الحكومة الاتحادية قررت اسئناف المهامّ التدريبية في السعودية". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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