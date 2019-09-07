شدد رئيس هيئة الأركان العامة التركية يشار غولر، في حديثه مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد، السبت، على ضرورة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا دون إضاعة المزيد من الوقت.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جمع بينهما، وفق بيان وزارة الدفاع التركية.

وأوضح البيان أن غولر ذكر رؤية تركيا وتطلعاتها تجاه المنطقة الآمنة شرقي نهر الفرات في سوريا.

وشدد غولر على "ضرورة إنشاء المنطقة الآمنة في إطار المبادئ المنصوص عليها في التقويم الزمني المحدد بين البلدين".

وكان وزير الدفاع التركي أعلن يوم السبت الماضي عن بدء العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة، وتنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانياً لإقامة منطقة آمنة شرقي الفرات في سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن أنقرة وواشنطن توصلتا الشهر الماضي إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.