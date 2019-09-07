سياسة
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مباحثات بين أنقرة وواشنطن لرفع التجارة البينية إلى 100 مليار دولار
قالت وزيرة التجارة التركية روخسار بكجان، السبت، إنها ناقشت مع نظيرها الأمريكي ويلبر روس الخطوات التي يمكن اتخاذها لرفع حجم التجارة بين البلدين إلى 100 مليار دولار.
مباحثات بين أنقرة وواشنطن لرفع التجارة البينية إلى 100 مليار دولار
مباحثات بين وزيرة التجارة التركية روخسار بكجان ونظيرها الأمريكي ويلبر روس في إسطنبول / AA
7 سبتمبر 2019

بحثت وزيرة التجارة التركية روخسار بكجان، السبت، مع نظيرها الأمريكي ويلبر روس، الخطوات التي يمكن اتخاذها لرفع حجم التجارة بين البلدين إلى 100 مليار دولار.

وفي سلسلة تغريدات نشرتها على موقع تويتر، أشارت بكجان إلى عقدها لقاء مثمر للغاية مع روس في إسطنبول.

وقالت "ناقشنا سبل رفع حجم التجارة بين البلدين إلى 100 مليار دولار. وبحثنا إمكانية تصدير تركيا منتجات للولايات المتحدة في مختلف القطاعات والصناعات مثل الطيران المدني والسيارات والمجوهرات والأثاث والمنسوجات والملابس".

وأضافت بكجان "كما ناقشنا الوصول إلى قنوات التوزيع في الولايات المتحدة، واتفقنا على إعداد برامج على أساس قطاعي لمساعدة الشركات".

وأوضحت أنها نقلت إلى نظيرها الأمريكي التطلعات بشأن إزالة بعض العقبات والممارسات التي تشكل عائقاً أمام تعزيز التجارة بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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