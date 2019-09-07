سياسة
3 دقيقة قراءة
مجلة ألمانية: محاولات في الخفاء لاستئناف العلاقات بين برلين والرياض
كشفت مجلة "شبيغل" الألمانية عن جهود "في الخفاء" لإعادة العلاقات بين برلين والرياض، بعد توقفها لمدة عام عقب مقتل جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، رغم اشتراط برلين على المملكة إجراء محاكمات عادلة ونزيهة لفريق الاغتيال وهو ما لم يتم حتى الآن.
مجلة ألمانية: محاولات في الخفاء لاستئناف العلاقات بين برلين والرياض
مجلة شبيغل الألمانية كشفت عن جهود تُبذل لإعادة العلاقات بين السعودية وألمانيا بعد توقفها لمدة عام عقب مقتل خاشقجي / وكالة الأنباء السعودية (واس)
7 سبتمبر 2019

كشفت مجلة "شبيغل" الألمانية أن جهات في ألمانيا تبذل جهوداً في الخفاء لإعادة العلاقات بين برلين والرياض، رغم اشتراط برلين على المملكة إجراء محاكمات عادلة ونزيهة لفريق الاغتيال وهو ما لم يتم حتى الآن.

ووفقاً لتقرير نشرته المجلة السبت، فإن الشرطة الاتحادية الألمانية تعتزم إرسال مدربيها إلى السعودية مجدداً، في إطار المهمة التدربيبة والاستشارية التي كانت قائمة بين البلدين منذ عام 2009 لتدريب عناصر حرس الحدود السعودي.

وأشار التقرير إلى تأكيد ناطق باسم ملف الداخلية في الحكومة الألمانية أن "الحكومة الاتحادية قررت اسئناف المهام التدريبية في السعودية".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، أوقفت برلين هذه المهمة عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، واتُّهمت السلطات السعودية باغتياله.

وحينها، لم تكتف ألمانيا بقطع العلاقات بل فرضت عقوبات على الرياض، تم بموجبها إيقاف جميع الصفقات العسكرية إلى السعودية، ويستمر قرار الوقف حتى نهاية الشهر الحالي.

واشترطت برلين على المملكة إجراء محاكمات عادلة ونزيهة للفريق الذي قام باغتيال خاشقجي.

وفي رد فعل أولي على هذا القرار، انتقد حزب الخضر في ألمانيا إعادة تفعيل البرنامج، إذ قالت عضوة لجنة الداخلية في الحزب إيرينه ميهاليتش "يبدو أن الحكومة لا تعاني من تأنيب الضمير عندما تدعم أنظمة استبدادية مثل السعودية في المجال الأمني"، مضيفة أن الكتلة البرلمانية للحزب ستطرح هذا الموضوع للنقاش في البرلمان في أسرع وقت ممكن.

وكانت الحكومة الألمانية في السابق تبرر هذه البرامج التدريبية لحرس الحدود السعودي بالقول إن ذلك يخدم "المصالح الخارجية والأمنية والسياسية" لألمانيا، وإن تدريب حرس الحدود "من الشروط الأساسية لمحاربة الإرهاب في المنطقة بأكملها"، حسب بيان الحكومة.

وقُتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكاراً واسعاً لم يتوقف حتى اليوم.

وقبل أسابيع، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريراً أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد، حمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمداً، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.

وذكر تقرير كالامارد أن "مقتل خاشقجي إعدامٌ خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية".

كما أوضح أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج، داعياً الرياض إلى الاعتذار لأسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us