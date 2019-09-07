قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن بلاده تضع على أجندتها حالياً مسألة تطهير شرق الفرات من التنظيمات الإرهابية في سوريا، وستحل هذا الأمر خلال بضعة أسابيع.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي أمام اجتماع لحزب العدالة والتنمية بولاية أسكيشهير شمال غربي البلاد.

وأضاف "تطهير شرق الفرات من التنظيمات الإرهابية على أجندتنا حالياً"، مؤكداً أن تركيا "ستحل بإذن الله هذا الموضوع بشكل أو بآخر خلال بضعة أسابيع".

ولفت الرئيس التركي إلى إرسال الولايات المتحدة أكثر من 30 ألف شاحنة محملة بالأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى التنظيمات الإرهابية في سوريا.

وتساءل أردوغان مستنكراً "ضد من سيقاتل هؤلاء (الإرهابيون)، هناك بلد وحيد هو تركيا، ونحن لن نتهاون معهم".

وأشار أردوغان إلى تحمل تركيا وحدها أعباء اللاجئين على أراضيها، مشدداً أنه "ليس لدينا حل سوى فتح الأبواب أمام اللاجئين حال لم يفِ الاتحاد الأوروبي بوعد الدعم الذي قطعه لنا".

وأضاف "لسنا من يقع علينا التفكير دائماً بهذا الخصوص دعهم يفكرون قليلاً أيضاً".