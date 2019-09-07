سياسة
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"المعلمين الأردنيين": لا تراجع عن إضراب الأحد
أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين تصميمها الدخول في إضراب يوم الأحد المقبل بعد فشل اجتماعاتها مع الحكومة عقب الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد الخميس الماضي، وواجهتها السلطات بالقوة.
"المعلمين الأردنيين": لا تراجع عن إضراب الأحد
السلطات في الأردن واجهت احتجاجات المعلمين بالقوة والغاز المسيل للدموع  / AP
7 سبتمبر 2019

أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين، السبت، عدم توصلها إلى نتائج إيجابية في اجتماعها مع الحكومة على خلفية احتجاجات المعلمين الأخيرة.

وأكد متحدث النقابة نور الدين نديم، عقد اجتماعات متواصلة مع الحكومة منذ الجمعة لم تسفر عن أي نتيجة، وأضاف "لا تراجع عن إضراب الأحد، هناك تعنت حكومي، وباب الحوار ما زال مفتوحاً لدينا".

ويعيش الأردن مترقباً مصير الأزمة القائمة بين الحكومة ونقابة المعلمين بعد احتجاجات واسعة شهدتها المدينة الخميس الماضي، طالب فيها المعلمون بحقوقهم المنقوصة وعلاوة مهنية نسبتها 50% وُعدوا بها منذ 5 سنوات ولم تطبق.

واستخدمت السلطات الأمنية القوة والغاز المسيل للدموع لمواجهة المحتجين، وأغلقت الطرق، ما دفعهم إلى التصعيد والإعلان عن إضراب الأحد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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