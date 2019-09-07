سياسة
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أنقرة ترفض تحذيراً أمريكياً بشأن السفر إلى جنوب شرقي تركيا
قالت تركيا إنها ترفض تحذيراً أصدرته الولايات المتحدة لرعاياها لتوخِّي الحذر عند السفر إلى مدن شرقي وجنوب شرقي تركيا، وأكّدت أنه لا يعكس الحقيقة، وينطوي على مغالطات صارخة، ويتعذر القول إنه صيغ بحسن نية.
أنقرة ترفض تحذيراً أمريكياً بشأن السفر إلى جنوب شرقي تركيا
قالت الخارجية التركية إن المقاربات التي تَضمَّنها بيان الخارجية الأمريكية بعيدة كل البعد عن فهم طبيعة مكافحة الإرهاب التي تخوضها تركيا / AA
7 سبتمبر 2019

رفضت أنقرة تحذيراً أصدرته الولايات المتَّحدة إلى رعاياها لتوخِّي الحذر عند السفر إلى مدن شرقي وجنوب شرقي تركيا، وأكَّدت أنه لا يعكس الحقيقة.

وقالت الخارجية التركية في بيان السبت، إن المقاربات التي تضمنها بيان الخارجية الأمريكيَّة بعيدة كل البعد عن فهم طبيعة مكافحة الإرهاب التي تخوضها تركيا.

وشدّدَت على أن تلك المقاربات لن تثني الحكومة التركية عن عزمها في المضي قُدماً نحو مكافحة الإرهاب.

وذكرت الخارجية أن البيان رغم أنه يتضمن تقييمات إيجابية بشأن ظروف الأمن في تركيا عموماً، فإنه لا يعكس الحقيقة في ما يتعلق بمدن شرقي وجنوب شرقي البلاد.

وأكَّدت أن البيان الأمريكيّ ينطوي على مغالطات صارخة، ويتعذر القول إنه صيغ بحسن نية.

وذكرت الخارجية التركية أن البيان يكرّر الادِّعاءات التي لا تعكس حقيقة أجواء الأمن في البلاد، ويتضمن نقاطاً لا أساس لها حول وجود تهديد وثغرات أمنية.

وشددت الخارجية على أن المواطنين والضيوف الأجانب ينعمون بالأمان والطمأنينة في كل مدينة تركية.

وفي ما يخصّ قرار كفّ يد رؤساء بلديات عن العمل، بسبب وجود تحقيقات بحقهم بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، أكَّدت الخارجية أن أيَّ شخص منتخَب لا يمنحه ذلك حرية دعم الإرهاب والمنظَّمات الإرهابية.

وأكَّدت تصميم تركيا على مكافحة الإرهاب بأنجع السبل، وأن عزمها يتجلى في التدابير المتخَذة ضدّ داعمي الإرهاب، على أرضية قانونية ومشروعة.

ودعت الخارجية التركية السلطات الأمريكيَّة إلى التخلي عن المقاربة الآيديولوجية، وأخذ واقع تركيا بعين الاعتبار، وتصحيح موقفها البعيد عن الحكمة والمنطق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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