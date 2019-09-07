سياسة
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الجيش الإسرائيلي يقصف موقعاً فلسطينيّاً جنوبيّ قطاع غزة
قصف الجيش الإسرائيلي السبت، موقعاً فلسطينيّاً قرب السياج الأمني الذي تقيمه إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة، فيما لم يُعلَن عن وقوع إصابات جراء القصف.
الجيش الإسرائيلي يقصف موقعاً فلسطينيّاً جنوبيّ قطاع غزة
القصف طال موقعاً قرب السياج الأمني الذي تقيمه إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة / Reuters
7 سبتمبر 2019

قصف الجيش الإسرائيلي السبت، موقعاً فلسطينيّاً قرب السياج الأمني الذي تقيمه إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة، فيما لم يُعلَن عن وقوع إصابات جراء القصف.

وقال شهود عيان إن الموقع تستخدمه فصائل فلسطينية لرصد تحركات الجيش الإسرائيلي على المنطقة الحدودية، شرقي مدينة رفح أقصى جنوبي القطاع، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وفجر السبت قصف الجيش الإسرائيلي موقعين تستخدمهما الفصائل الفلسطينية للرصد، أولهما يقع في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، والثاني على أطراف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، دون وقوع إصابات.

وقال الجيش في بيان سابق، إن طائراته أغارت على عدد من الأهداف العسكرية التابعة لحركة حماس شمال قطاع غزة، ردّاً على "إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق".

وكان الجيش أعلن في وقت متأخر من مساء الجمعة "تحديده إطلاق خمسة صواريخ من قطاع غزة".

بدورها ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن أحد الصواريخ سقط في منطقة مفتوحة بمنطقة سديروت، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن حادثة إطلاق الصواريخ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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