سياسة
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أسرى أوكرانيون يصلون إلى موسكو ترقباً لعملية تبادل
يُرتقب إجراء عملية كبيرة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا السبت، بعد أنباء عن وصول حافلات يُعتقد أنها تقل أسرى أوكرانيين إلى مطار فنوكوفو الروسي، بعد مغادرتها سجن ليفورتوفو في موسكو، برفقة قوات من الشرطة.
أسرى أوكرانيون يصلون إلى موسكو ترقباً لعملية تبادل
وصلت طائرة تُقِلّ مسؤولين في الحكومة الأوكرانية إلى مطار فنوكوفو في موسكو / Reuters
7 سبتمبر 2019

وصلت حافلات يُعتقد أنها تُقِلّ أسرى أوكرانيين إلى مطار فنوكوفو في العاصمة الروسية موسكو السبت، في الوقت الذي تجري فيه، على ما يبدو، عملية كبيرة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، حسب ما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية.

وقالت الوكالة إن طائرة تُقِلّ مسؤولين في الحكومة الأوكرانية، وصلت في الوقت ذاته إلى نفس المطار، فيما قال مصدر حكومي أوكراني إن عملية تبادل أسرى جارية، وستشمل سبعين سجيناً بين روسيا وأوكرانيا، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وغادرت حافلتان في وقت سابق السبت، سجن ليفورتوفو في موسكو، برفقة قوات من الشرطة، حسب ما نقلته وكالة رويترز.

ويشمل تبادل الأسرى المرتقب بين موسكو وكييف، على الأرجح، جميع البحارة الأوكرانيين الـ24 الذين احتجزتهم روسيا العام الماضي، وفق ما أعلنه محاميهم نيكولاي بولوزوف، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال بولوزوف السبت "حسب معلوماتي، هم جميعاً في الحافلة"، موضحاً أنه يتوقع أن يصلوا إلى أوكرانيا "في الساعات المقبلة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الخميس، أن تبادلاً "كبيراً" للأسرى سيجري بين البلدين، دون تحديد موعد.

وقال إن هذا الإجراء سيكون "خطوة كبيرة نحو تطبيع العلاقات" بين البلدين، بعد وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى سُدَّة الحكم في مايو/أيار الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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