سياسة
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إيران تعلن بدء الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها النووية
قال مسؤول إيراني، إن إيران بدأت الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها النووية اليوم الجمعة، مشيراً إلى أن إيران رفعت أي قيود على الأبحاث والتنمية كان ينص عليها الاتفاق النووي، وأن 20 من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية من طراز IR4 باتت تعمل.
إيران تعلن بدء الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها النووية
كمالوندي: إيران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20% / AFP
7 سبتمبر 2019

أعلنت إيران بدء الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها النووية يوم الجمعة، وقالت إن ذلك يأتي ردّاً على خرق الولايات المتحدة الاتفاق النووي، وإن التزامها الاتفاق النووي لعام 2015 مشروط بالتزام الأطراف الأخرى.

وقال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، في مؤتمر صحفي، إن إيران رفعت أي قيود على الأبحاث والتنمية كان ينص عليها الاتفاق النووي، مضيفاً "بإمكان الصناعة النووية الإيرانية تحقيق أهدافها البعيدة المدى بسهولة".

وأشار كمالوندي إلى أن 20 من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية من طراز IR4 باتت تعمل، وأن 164 جهازاً آخر من نفس الطراز، ستصبح جاهزة للتشغيل خلال الشهرين المقبلين.

وتابع المسؤول الإيراني "سنطوّر أجهزة طرد مركزي جديدة للأبحاث من أجل تلبية احتياجات البلاد"، مضيفاً أن "إيران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20%".

ونفى كمالوندي أن تكون لدى إيران خطط للحدّ من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الوصول إلى مواقعها النووية، مشيراً في الآن ذاته إلى أن قرار إيران تقليص التزاماتها النووية يمكن العدول عنه، إذا أوفت الأطراف الأخرى بتعهداتها.

وفي مايو/أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي، معتبرة أنه غير كافٍ لكبح طموحات إيران، وفرضت عليها عقوبات جديدة مشدَّدة، الأمر الذي دفع طهران في يوليو/تموز 2019، إلى تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق الذي يفرض قيوداً على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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