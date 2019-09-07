سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 7 سبتمبر/أيلول 2019
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 7 سبتمبر/أيلول 2019
تسيير الدوريات المشتركة بين أنقرة وواشنطن سيبدأ في 8 سبتمبر/أيلول / AA
7 سبتمبر 2019

أهم الأحداث:

وزير الدفاع التركي: بدء الدوريات البرية المشتركة مع واشنطن في سوريا الأحد، ومجلس اللوردات البريطاني يوافق على قانون منع بريكست دون اتفاق.

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أقار: بدء الدوريات البرية المشتركة مع الأمريكان في سوريا الأحد

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن تسيير الدوريات المشتركة بين الجنود الأتراك والأمريكان في ما يخصّ المنطقة الآمنة في سوريا، سيبدأ في 8 سبتمبر/أيلول الحالي. [TRT عربي]

وأضاف أقار "نعتبر عمليات التحليق المروحية المشتركة مع الأمريكان (شمالي سوريا) فرصة لرؤية كل ما يُدّعى القيام به في الميدان بما في ذلك تدمير التحصينات الإرهابية". [TRT عربي]

مجلس اللوردات البريطاني يوافق على قانون منع بريكست دون اتفاق

وافق مجلس اللوردات البريطاني على قانون يجبر رئيس الوزراء بوريس جونسون على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، في حال لم يصل الطرفان إلى اتفاق بحلول 19 أكتوبر/تشرين الأول القادم. [TRT عربي]

وشدّد جونسون على أنه يتعين على المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد في الموعد المحدَّد حاليّاً، وهو يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول، ولو لم يكن اتفاق. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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