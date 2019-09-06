سياسة
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منظمة حقوقية: السلطات السعودية تخفي قسراً عشرات الفلسطينيين
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن السلطات السعودية تخفى قسراً عشرات الفلسطينيين، حاثّاً على الكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم بشكل فوري ما لم يدانوا بارتكاب أية مخالفات، واعتبر أن ما يجري "انتهاك صارخ لمقتضيات العدالة".
منظمة حقوقية: السلطات السعودية تخفي قسراً عشرات الفلسطينيين
المرصد الأورومتوسطي قال إن السلطات السعودية تخفى قسراً عشرات الفلسطينيين / AFP
6 سبتمبر 2019

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن السلطات السعودية تخفى قسراً عشرات الفلسطينيين، حاثّاً على الكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم بشكل فوري ما لم يدانوا بارتكاب أية مخالفات، واعتبر أن ما يجري "انتهاك صارخ لمقتضيات العدالة".

وقال المرصد ومقره جنيف، في بيان له الجمعة، إنه لم يستطع تحديد رقم دقيق لعدد المعتقلين من الفلسطينيين، غير أنه حصل على أسماء لنحو 60 شخصاً، فيما تشير تقديرات داخل الجالية الفلسطينية في المملكة العربية السعودية إلى أن العدد يفوق ذلك بكثير.

وأضاف المرصد أنه استطاع توثيق شهادات من أحد عشر عائلة فلسطينية تعرض أبناؤها للاعتقال أو الإخفاء القسري خلال الأشهر الأخيرة أثناء إقامتهم أو زيارتهم للمملكة العربية السعودية وبينهم طلبة ومقيمون وأكاديميون ورجال أعمال.

وأوضح المرصد عزل المخفيين عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة أو عرض على جهة الاختصاص (النيابة العامة)، ولم يُسمح لهم بالاتصال مع ذويهم أو التواصل مع محاميهم.

وقالت مسؤولة الاتصال والإعلام لدى المرصد سيلين يشار "إن حملة الاعتقالات التي تستهدف الفلسطينيين تمثل حلقة في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تضاف إلى سجل المملكة المرعب في مجال حقوق الإنسان".

ونقل المرصد عن من وصفه بأنه "معتقل يحمل الجنسية الجزائرية وأُطلق سراحه مؤخراً"، قوله إن هناك انتهاكات وأساليب تعذيب يتعرض لها المعتقلون وخصوصاً الفلسطينيون من المحققين والسجانين في سجن "ذهبان" السعودي.

وأشار المعتقل السابق إلى أن السجانين كانوا يحرمون المعتقلين من النوم أو الحصول على أي علاج طبي على الرغم من أن بعضهم من كبار السن ويحتاجون إلى رعاية خاصة، على حد وصفه.

وأضاف أن "الطعام داخل السجن يقدم بطريقة مهينة وأحياناً في أكياس، كما يحرص السجانون على إبقاء المعتقلين مقيدين حتى داخل زنازين السجن".

ويقع سجن "ذهبان" في قرية صغيرة ومنعزلة، مطلة على الساحل على بعد 20 كيلو متراً خارج حدود مدينة جدة الساحلية، إذ تحتجز السلطات هناك آلافاً من السجناء في القضايا السياسية والحقوقية وقضايا الإرهاب والعنف.

وعرض المرصد شهادات مختلفة لعائلات أشخاص قالوا إنهم محتجزين في السعودية ولا يتمكنون من الحصول على أي معلومات حولهم من السلطات الرسمية.

وأوضح المرصد أيضاً أنه رصد عمليات احتجاز لحجاج من أصول فلسطينية ويحملون جنسيات عربية خلال أدائهم فريضة الحج هذا العام، لكن عائلاتهم لا تزال تتكتم على ظروف احتجازهم على أمل إنهاء إخفائهم القسري والعودة من جديد إلى حياتهم الطبيعية.

واعتبر المرصد ممارسات السلطات السعودية "انتهاكاً صارخاً لمقتضيات العدالة التي كفلت لكل فرد الحق في المحاكمة العادلة ومعرفة التهم الموجه إليه وحق الدفاع والتقاء محاميه، وهذا ما لم تراعه السلطات، إذ اعتقلت عشرات الأشخاص دون إسناد أيّة تهم رسمية أو عرضهم على النيابة وهي السلطة المختصة بالتوقيف والتحقيق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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