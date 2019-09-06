صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعتزم الإعلان عن خطة السلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن"، خلال الأسابيع المقبلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بولاية كنساس الأمريكية، أوضح بومبيو خلاله أن "تلك الخطة استغرقت في إعدادها نحو عامين ونصف"، مؤكداً أنها "خطة قادرة على تسوية القضية الفلسطينية وتحقيق السلام بين جميع الأطراف".

وفي وقت سابق، أعلن ترمب عن استقالة مبعوثه للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات من منصبه.

وفي يونيو/حزيران الماضي، كشفت الإدارة الأمريكية عن الجانب الاقتصادي من الصفقة خلال ورشة المنامة بقيادة مستشار ترمب جاريد كوشنر وبحضور ممثلين من الدول العربية.

والجانب الاقتصادي من الصفقة يستهدف ضخ استثمارات من خلال منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان بقيمة إجمالية تقدر بـ50 مليار دولار.

وصفقة القرن هي خطة سلام أمريكية مرتقبة للشرق الأوسط، يرى خبراء أنها تسعى لإجبار الفلسطينيين بمساعدة دول عربية على تقديم تنازلات لصالح إسرائيل، بخاصة فيما يتعلق بمدينة القدس وحق العودة وحدود الدولة الفلسطينية، حسب ما جاء في تسريبات لمسؤولين.