سياسة
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مقتل فلسطينيَين وإصابة 66 خلال مسيرات العودة بغزة
أسفر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات العودة في قطاع غزة، الجمعة عن مقتل شخصين أحدهما طفل وإصابة نحو 66 آخرين وفقاً لوزارة الصحة بالقطاع.
مقتل فلسطينيَين وإصابة 66 خلال مسيرات العودة بغزة
تنطلق مسيرات العودة أسبوعياً في قطاع غزة منذ مارس/آذار 2018 لفك الحصار عن القطاع  / AFP
6 سبتمبر 2019

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الجمعة، مقتل فلسطينيين وإصابة نحو 66 آخرين، بينهم 38 بالرصاص الحي، أثناء مشاركتهم في مسيرات العودة الأسبوعية.

وذكرت الوزارة، أن سامي الأشقر (17 عاماً)، وخالد أبو بكر الربعي (14 عاماً) قُتلا جراء إصابتهما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، شرقي قطاع غزة.

كما أوضحت أن 66 فلسطينياً أصيبوا في الجمعة الـ73 لمسيرات العودة، بينهم 38 شخصاً بالرصاص الحي.

ومنذ مارس/آذار 2018 يشارك الفلسطينيون في مسيرات تنظمها الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، وتتشكل من مختلف الفصائل الفلسطينية، وهدفها المطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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