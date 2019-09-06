سياسة
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أقار: بدء الدوريات البرية المشتركة مع الأمريكان في سوريا الأحد المقبل
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن تسيير الدوريات المشتركة بين الجنود الأتراك والأمريكان بما يخص المنطقة الآمنة في سوريا، سيبدأ في 8 سبتمبر/أيلول الحالي.
أقار: بدء الدوريات البرية المشتركة مع الأمريكان في سوريا الأحد المقبل
خلوصي أقار أكد أن أنقرة لن تسمح بإنشاء ممر إرهابي جنوب تركيا / AA
6 سبتمبر 2019

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن تسيير الدوريات المشتركة بين الجنود الأتراك والأمريكان بما يخص المنطقة الآمنة في سوريا، سيبدأ في 8 سبتمبر/أيلول الحالي.

جاء ذلك خلال لقائه مجموعة من قيادات الجيش التركي المسؤولين عن أمن الحدود السورية الجمعة، في ولاية ملاطية وسط تركيا.

وشدد أقار على أن تركيا لن تسمح بإنشاء ممر إرهابي جنوب تركيا. كما أشار إلى أنه جرى التوصل مع الأمريكان إلى اتفاق على جدول زمني وبرنامج معين.

وذكر أقار أن مركز العمليات المشتركة بدأ أنشطته في قضاء "أقجة قلعة" في ولاية شانلي أورفا، ضمن نطاق الجدول الزمني.

وأضاف أنه جرى إطلاق أول طائرة بدون طيار، ثم إطلاق مروحيات تركية وأمريكية مشتركة في أجواء شمال سوريا، في إطار المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة.

وأضاف قائلاً "نعتبر عمليات التحليق المروحية المشتركة مع الأمريكان (شمالي سوريا) فرصة لرؤية كل ما يُدّعى القيام به في الميدان بما في ذلك تدمير التحصينات الإرهابية".

والسبت الماضي، أعلن وزير الدفاع التركي شروع مركز العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة في العمل بطاقة كاملة، وبدء تنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانياً لإقامة منطقة آمنة شرقي الفرات في سوريا.

وفي 7 أغسطس/آب الجاري، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا، لتنسيق إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا وإدارته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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