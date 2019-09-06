سياسة
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الجيش الباكستاني: الهند تمارس "إرهاب دولة" في كشمير
أعلن الجيش الباكستاني دعمه للشعب الكشميري واستعداد بلاده لـ"جميع أشكال التضحية"، منتقداً ما تمارسه الهند من "إرهاب دولة" في الإقليم حسب قوله، وذلك خلال إحياء الذكرى الـ54 للحرب الثانية التي نشبت بين الهند وباكستان بسبب الإقليم المتنازع عليه.
الجيش الباكستاني: الهند تمارس "إرهاب دولة" في كشمير
الجيش الباكستاني يؤكد دعمه للشعب الكشميري خلال إحياء الذكرى الـ54 للحرب الثانية بين الهند وباكستان  / Reuters
6 سبتمبر 2019

اتهم الجيش الباكستاني الجمعة، الحكومة الهندية بممارسة "إرهاب الدولة" في ولاية جامو وكشمير، الخاضعة لحكم الهند.

وأكد قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، استعداد قوات بلاده لـ"كل أشكال التضحية"، وعدم تخلّي بلاده عن الشعب الكشميري بأي حال من الأحوال.

وأردف باجوا "الجيش الباكستاني سيدعم نضال الكشميريين في سبيل تقرير مصيرهم" وبما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة بشأن المنطقة المتنازع عليها.

جاء ذلك خلال إحياء الذكرى الرابعة والخمسين لبداية الحرب الثانية التي نشبت بين الهند وباكستان بسبب التنازع على كشمير.

ويطالب سكان إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة، بالاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947.

وتأتي تلك التصريحات في ظل التوتر المتصاعد بين البلدين بعد إلغاء السلطات الهندية الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير وإنهاء استقلال الإقليم في أغسطس/آب الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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