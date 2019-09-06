اتهم الجيش الباكستاني الجمعة، الحكومة الهندية بممارسة "إرهاب الدولة" في ولاية جامو وكشمير، الخاضعة لحكم الهند.

وأكد قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، استعداد قوات بلاده لـ"كل أشكال التضحية"، وعدم تخلّي بلاده عن الشعب الكشميري بأي حال من الأحوال.

وأردف باجوا "الجيش الباكستاني سيدعم نضال الكشميريين في سبيل تقرير مصيرهم" وبما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة بشأن المنطقة المتنازع عليها.

جاء ذلك خلال إحياء الذكرى الرابعة والخمسين لبداية الحرب الثانية التي نشبت بين الهند وباكستان بسبب التنازع على كشمير.

ويطالب سكان إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة، بالاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947.

وتأتي تلك التصريحات في ظل التوتر المتصاعد بين البلدين بعد إلغاء السلطات الهندية الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير وإنهاء استقلال الإقليم في أغسطس/آب الماضي.