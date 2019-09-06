سياسة
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مجلس اللوردات البريطاني يوافق على قانون منع بريكست دون اتفاق
وافق مجلس اللوردات البريطاني على القانون المدعوم من مجلس النواب، ويجبر رئيس الوزراء بوريس جونسون على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، في حال لم يصل الطرفان إلى اتفاق بحلول 19 أكتوبر/تشرين الأول القادم.
مجلس اللوردات البريطاني يوافق على قانون منع بريكست دون اتفاق
اجتماع مجلس اللوردات البريطاني أسفر عن رفض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق  / AFP
6 سبتمبر 2019

وافق مجلس اللوردات البريطاني الجمعة، على مشروع قانون يهدف إلى منع مغادرة البلاد الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل دون اتفاق.

وصوتت الغرفة العليا غير المنتخبة من البرلمان بالموافقة على مشروع القانون الذي مرره مجلس العموم المنتخب.

وسيصبح القانون سارياً خلال أيام بمجرد حصوله على تصديق الملكة.

القانون المدعوم من نواب المعارضة وعدد من نواب حزب المحافظين يجبر رئيس الوزراء بوريس جونسون على أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست إذا لم يكن ثمة اتفاق انفصال بحلول 19 أكتوبر/تشرين أول.

ويقول جونسون إنه يتعين على المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد في الموعد المحدد حالياً وهو يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول حتى لو لم يكن ثمة اتفاق.

ومساء الأربعاء، وافق مجلس العموم على مشروع قانون يمنع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وصوّت 327 عضواً في البرلمان لصالح مشروع القانون مقابل رفض 299.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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