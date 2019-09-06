سياسة
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إعصار دوريان يُخلّف حصيلة ضحايا "مروعة" ودماراً قد يمتد لأجيال
امتلأت منطقة الباهاماس ببيوت مهدمة وسيارات منقلبة وحقول تحولت إلى حطام، وآلاف الأشخاص بلا مأوى كخسائر أولية لإعصار دوريان، كما أكد رئيس وزراء الباهاماس أن العاصفة ستسبب "دماراً قد يمتد لأجيال".
إعصار دوريان يُخلّف حصيلة ضحايا "مروعة" ودماراً قد يمتد لأجيال
إعصار دوريان يحول منطقة الباهاماس إلى حطام  / AP
6 سبتمبر 2019

صرح رئيس وزراء الباهاماس أوبير مينيس مساء الخميس، بأن العاصفة التي تواصل تقدمها على الساحل الشرقي للولايات المتحدة ستسبب "دماراً قد يستمر لأجيال"، موضحاً أن سقوط 30 ضحية حتى الآن هي "مجرد حصيلة مؤقتة".

وأكد وزير الصحة دوان ساندز أن السلطات المحلية تعمل بأقصى طاقتها لانتشال الجثث ومواجهة الدمار وحصر الخسائر الناتجة عن الإعصار دوريان، وأردف "أعتقد أنه بإمكاني القول بأن الحصيلة النهائية ستكون مروعة".

وامتلأت المنطقة ببيوت مهدمة وسيارات منقلبة وحقول من الحطام غارقة في المياه، وخلّفت آلاف الأشخاص بلا مأوى.

ولفتت الأمم المتحدة إلى أن 70 ألف شخص على الأقل من أصل سكان الأرخبيل البالغ عددهم نحو 390 ألف نسمة بحاجة إلى مساعدة طارئة.

وأشار مركز الأعاصير إلى أنه "يتوقع أن يضعف الإعصار ببطء خلال الأيام القادمة"، لكنه حذر من أن سواحل ولاية كارولاينا الشمالية ستشهد ارتفاعاً خطيراً في مستوى المياه، وأن ليلة الجمعة ستكون "الأشد وطأة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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