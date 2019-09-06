قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة، إن بلادها منفتحة على الاستثمار الصيني، وإنها ترحّب باستثمار جميع الشركات الصينية في ألمانيا.

وأضافت ميركل أن ألمانيا تفحص الاستثمارات في قطاعات استراتيجية محدَّدة والبنية التحتية المهمَّة.

وقالت ميركل خلال زيارة لبكين، إن المشكلات التجارية بين الصين والولايات المتَّحدة تؤثر على العالَم بأكمله، وإنها تأمل أن تنتهي تلك المشكلات سريعًا.

في سياق متصل حذّر وزير الدفاع الأمريكيّ مارك إسبر الجمعة، الحلفاء الأوروبيّين من التودُّد إلى الصين، وقال إن بكين تسعى لمزيد من النفوذ على الصعيد العالَمي باستغلال القوة الاقتصادية وسرقة التكنولوجيا.

وقال إسبر "كلما زاد اعتماد أي دولة على الاستثمار الصيني، كانت أكثر عرضة للإكراه والانتقام لدى الرغبة في التحرُّك بعيدًا عن مدار رغبات بكين".

وأضاف إسبر "أحذّر أصدقائي في أوروبا، هذه ليست مشكلة في أرض بعيدة لا تؤثر عليكم"، وتابع "سرقة الصين التكنولوجيا لتحقيق مكاسب عسكرية باتت صادمة".