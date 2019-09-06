قدّرت ميليسا باركي، عضوة الفريق الأممي المعني برصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، حصيلة القتلى من المدنيين جراء الحرب المستمرة في اليمن منذ 2015 بعشرات الآلاف، وهو رقم يفوق بكثير ما تُظهِره الأرقام الرسمية.

وقالت باركي تعقيباً على تقرير أممي، في مقابلة مع وكالة الأناضول "لن نتمكن من تحديد دقيق لعدد القتلى من المدنيين في اليمن"، راجعةً ذلك إلى "استمرار الحرب، وتقييد الوصول إلى المعلومات الدقيقة".

وأضافت أن الأرقام الرسمية في اليمن تشير إلى أن أعداد القتلى من المدنيين الذين سقطوا جرّاء الحرب تقترب من 10 آلاف قتيل، مؤكدة أن "هذه الأرقام لا تعكس الحقيقة بأي حال من الأحوال".

وتابعت المسؤولة الأممية "العدد الحقيقي للقتلى من المدنيين الذين سقطوا نتيجة مباشرة للمعارك في اليمن يقدر بعشرات الآلاف، وملايين آخرون تضرروا بشكل غير مباشر نتيجة الصراع، وشمل هذا الضرر تعرضهم للمجاعات، وحرمانهم المساعدات الإنسانية، فضلاً عن صعوبة حصولهم على الخدمات الصحية".

وأوضحت أن "4.1 مليون يمني، أي 80% من السكان، بحاجة إلى المساعدات العاجلة من أجل البقاء على قيد الحياة"، مشيرة إلى أن "قصف قوات التحالف العربي لمركز علاج الكوليرا التابع لمنظمة أطباء بلا حدود، يمكن اعتباره جريمة حرب محتملة".

وذكر التقرير الأممي الصادر الثلاثاء، أنه تم توثيق وقائع اغتصاب في اليمن نفذتها القوات المدعومة إماراتياً في "مراكز اعتقال سرية"، مشيراً إلى احتمال ضلوع أطراف الصراع، بما في ذلك التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات "في جرائم حرب"، و"انتهاكات للقانون الدولي".

وكشف التقرير بالتفاصيل الجرائم الدولية التي ارتكبها التحالف العربي باليمن، كما سلط الضوء بشكل موسع على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الإمارات بالبلد نفسه، بعكس نسخته الأولى الصادرة العام الماضي.

كما وجه التقرير انتقادات للدول والأطراف التي تبيع الأسلحة لأطراف الصراع اليمني، خصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، لافتاً إلى أن هذه الدول تبيع الأسلحة للسعودية والإمارات، وتقدم لهما الدعم اللوجسيتي والاستخباراتي. وحذر التقرير من أن ذلك يجعل تلك الدول شريكة في جرائم الحرب التي يرتكبها التحالف.

وأكد التقرير أن مدنيين قُتلوا جرّاء الغارات الجوية التي تشنها السعودية والإمارات، مشيراً إلى أن "الدولتين تجران البلاد إلى المجاعة من خلال تعمُّد حرمان المدنيين من الطعام".

وتصاعدت الانتقادات الدولية والحقوقية منذ بداية الحرب في اليمن عام 2015، وإطلاق التحالف بقيادة السعودية عمليات عسكرية ضدّ الحوثيين بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء، وذلك جراء وقوع عدد كبير من الضحايا بين المدنيين واستهداف الأطراف المتحاربة لهم.