أطلق ناشطون لبنانيون وسماً بعنوان #خلافتنا_نور_عهدكم_ظلام، عبر موقع تويتر، مستخدمين صوراً للعلم التركي ومقارنات تطرح كيف كان لبنان في عهد الخلافة العثمانية وكيف أصبح حالها الآن، وذلك في إشارة إلى رفضهم تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون ضدّ الدول العثمانية.

وتصدّرت حملة التضامن لائحة الترند في لبنان إثر تعليق بضعة شبان مؤيدين لسياسة عون لافتة مسيئة إلى تركيا على مقر السفارة التركية ببيروت.

وجاءت هذه الاعتداءات ضد السفارة التركية في بيروت، عقب تصريح للرئيس اللبناني ميشال عون زعم فيه أن "الدولة العثمانية مارست إرهاب دولة تجاه اللبنانيين". وقد استدعت وزارة الخارجية التركية، الخميس، السفير اللبناني في أنقرة للاحتجاج على الاعتداء.

وكانت وزارة الخارجية التركية أدانت في بيان لها ادعاءات عون، معتبرة أنها "بُنيت على أحكام مسبقة لا أساس لها عن الحقبة العثمانية"، وأعرب المتحدث حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، عن رفض حزبه كلياً تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون ضد الدول العثمانية.