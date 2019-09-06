سياسة
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تركيا تعلن نجاح اختبار إطلاق صاروخ كروز "SOM-B2"
صاروخ كروز من طراز "SOM-B2" القادر على اختراق المخابئ الخرسانية ينجح في اختبار إطلاقه لأول مرة، ووزير الصناعة والتكنولوجيا التركي ورئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية يشيدان بهذا النجاح.
تركيا تعلن نجاح اختبار إطلاق صاروخ كروز "SOM-B2"
الصاروخ قادر على اختراق المخابئ الخرسانية / Ihlas Haber Ajansi
6 سبتمبر 2019

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، نجاح عملية اختبار إطلاق أول صاروخ كروز من طراز "SOM-B2" القادر على اختراق المخابئ الخرسانية.

جاء ذلك في تصريح له عبر حسابه على موقع تويتر عقب نجاح الاختبار.

وقال الوزير "تمّت عملية اختبار إطلاق أول صاروخ كروز SOM-B2 القادر على اختراق المخابئ الخرسانية بنجاح، والمصنَّع بمعهد تطوير وأبحاث الصناعات الدفاعية، بالتعاون مع رئاسة الصناعات الدفاعية التركية".

كما أعلن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، عن نجاح التجربة الأولى لصاروخ كروز "SOM-B2".

وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر "أصاب صاروخ SOM-B2 الهدف بنجاح في الاختبار، وتمت الاختبارات الأرضية والجوية بنجاح".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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