سياسة
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دفن نجل مرسي ليلاً بجوار قبر والده وبحضور أمني
دُفن النجل الأصغر للرئيس الراحل محمد مرسي فجر الجمعة، مجاوراً لقبر والده شرقي العاصمة القاهرة، وسط وجود أمني، وبحضور عدد من أفراد أسرته.
دفن نجل مرسي ليلاً بجوار قبر والده وبحضور أمني
قالت أسرة مرسي إنه "لا شبهة جنائية" في وفاة عبد الله، وإنه توُفّي إثر أزمة قلبية مفاجئة / AP
6 سبتمبر 2019

دُفن عبد الله مرسي، النجل الأصغر للرئيس الراحل محمد مرسي، في الثانية من صباح الجمعة بتوقيت القاهرة، مجاوراً لقبر والده شرقي العاصمة القاهرة، وسط وجود أمني، وفق محامي الأسرة عبد المنعم عبد المقصود.

وقال عبد المقصود "تمّت مراسم دفن عبد الله (نحو 25 عاماً) بحضور كامل أسرته وأشقَّاء أبيه، بمقبرة مجاورة لوالده الراحل في مدينة نصر"، حسب وكالة الأناضول.

وأوضح أن إجراءات الدفن استغرقت نحو ساعة وسط حضور أمني، بالإضافة إلى حضور أصدقاء لنجل مرسي بمحيط منطقة المقابر.

وكشف عبد المقصود أن السلطات المصرية سمحت لأسامة نجل مرسي، المحبوس حاليّاً، بالخروج من محبسه وحضور مراسم الدفن.

وأشار إلى أن أفراداً من أسرة وعائلة مرسي، أدّوا صلاة الجنازة على نجل الأخير، في وقت سابق من مساء الخميس بمشرحة زينهم (وسط القاهرة)، قبل أن تسمح السلطات بأن يُنقَل إلى مثواه الأخير.

وأوضح أن أشقاء عبد الله كافة، وهم أسامة وأحمد وعمر والشيماء، بالإضافة إلى والدته نجلاء مسيل، حضروا مراسم الدفن.

وحتى الساعة لم يصدر عن السلطات أي إفادة بخصوص مراسم دفن نجل مرسي ونتائج تشريح الجثمان وأسباب الوفاة.

وفي وقت سابق الخميس، قالت أسرة مرسي إنه لا "شبهة جنائية" في وفاة عبد الله، وإنه توُفّي إثر أزمة قلبية مفاجئة، وفق ما ذكره محامي الأسرة للأناضول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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