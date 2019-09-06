سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 6 سبتمبر/أيلول 2019
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 6 سبتمبر/أيلول 2019
أردوغان: إذا ماطلت واشنطن في تنفيذ مشروع المنطقة الآمنة فسنبدأ وحدنا / AA
6 سبتمبر 2019

أهم الأحداث:

أردوغان يقول إن تركيا ستبدأ في إقامة منطقة آمنة شرقي الفرات نهاية سبتمبر/أيلول، وحمدوك يعلن تشكيل أول حكومة سودانية بعد الإطاحة بالبشير.

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أردوغان: سنبدأ في إقامة منطقة آمنة شرقي الفرات نهاية سبتمبر/أيلول

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "تركيا دولة مستقلة ولا ترضخ لأحد"، وأنها ستستمر في تصنيع كل المعدات العسكرية التي تلزمها، متمسكاً في الوقت ذاته بالوجود التركي في شرق المتوسط، قائلاً "سنُظهر للجميع سبب وجودنا في شرق المتوسط". [TRT عربي]

وبخصوص المنطقة الآمنة شمالي سوريا، قال أردوغان إن "تركيا تواجه تحديات إرهابية كبيرة في منطقة شرق الفرات"، وأكد عزم أنقرة على "بدء إقامة منطقة آمنة في سوريا شرقي الفرات بحلول الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول الحالي"، وأضاف أنه "إذا ماطلت واشنطن في تنفيذ مشروع المنطقة الآمنة فسنبدأ وحدنا". [TRT عربي]

حمدوك يعلن تشكيل أول حكومة سودانية بعد الإطاحة بالبشير

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الانتقالية، ويضم 18 وزيراً بينهم 4 نساء. [TRT عربي]

وحول السياسة الخارجية للسودان خلال الفترة الانتقالية، قال حمدوك إن حكومته "تلتزم سياسة خارجية تضع مصلحة السودان أولاً وأخيراً"، مشدّداً على أن"الإخوة في الكفاح المسلح شركاء أصليون في الثورة السودانية". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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