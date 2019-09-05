أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الخميس، عن تشكيل أول حكومة في السودان منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق عمر البشير في أبريل/نيسان الماضي.

وتضم الحكومة السودانية الجديدة أسماء محمد عبد الله وزيرةً للخارجية، وإدريس الطريفي وزيراً للداخلية، والفريق أول جمال عمر وزيراً للدفاع، من إجمالي 18 وزيراً.

وحول السياسة الخارجية للسودان خلال الفترة الانتقالية، قال حمدوك بأن حكومته "تلتزم بسياسة خارجية تضع مصلحة السودان أولاً وأخيراً".

وأكد حمدوك أن "الإخوة في الكفاح المسلح شركاء أصليون في الثورة السودانية"، كما جدّد "الالتزام الصارم بالعدالة الانتقالية".

وفي السياق نفسه، اتفق رئيس الوزراء مع لجنة المعلمين السودانيين على استئناف الدراسة بالبلاد، مشيراً إلى أن أولويات المرحلة الانتقالية تتمثل في "إيقاف الحرب وبناء السلم".

وأدى حمدوك في 21 أغسطس/آب الماضي، اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة، في بداية فترة انتقالية تستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات.

وعقب أدائه اليمين الدستورية، صرح حمدوك بأنه سيشكل الحكومة خلال أسبوع، لكن إعلان التشكيلة الحكومية تأجل أكثر من مرة.