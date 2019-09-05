قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي أسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي مساء الخميس، إن النيابة قررت تشريح جثمان عبد الله النجل الأصغر لمرسي.

وأضاف عبد المقصود في تصريح للأناضول أن "جثمان عبد الله مرسي الذي كان يرقد في أحد المستشفيات غرب القاهرة بدأت إجراءات نقله إلى مشرحة زينهم (وسط القاهرة) تنفيذاً لقرار النيابة العامة".

وأكد أن جثمان نجل مرسي في الطريق حالياً (الساعة 18.20 تغ) للمشرحة. وأوضح أنه غير واضح بعد موعد الدفن، وكل شيء مرتبط بالتشريح وقرار النيابة.

وحول كون قرار التشريح إجراءً روتينياً من عدمه، قال محامي أسرة مرسي "منذ وفاة نجل الرئيس الراحل ونحن نمر بإجراءات، ونأمل إنهائها، بخاصة أن الأسرة نفت وجود شبهة جنائية".

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من السلطات القضائية بمصر، بشأن ما أدلى به محامي أسرة مرسي. وفي وقت سابق الخميس، قالت أسرة مرسي إنه لا "شبهة جنائية" في وفاة عبد الله البالغ من العمر نحو 25 عاماً، وفق ما ذكره محامي الأسرة للأناضول.

ومساء الأربعاء، توفي عبد الله مرسي إثر أزمة قلبية مفاجئة، وفق ما أدلى به عبد المقصود وأحمد مرسي، المتحدث باسم الأسرة شقيق الراحل للأناضول في اتصالين هاتفين.

وكان الرئيس الراحل محمد مرسي توفي أثناء محاكمته في يونيو/حزيران الماضي، إثر نوبة قلبية مفاجئة أيضاً، وفق ما أعلنت القاهرة آنذاك.