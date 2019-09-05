صرّح رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان الخميس، بأن "القوات المسلحة ستبتعد عن العمل السياسي، وستعمل على تعزيز قدراتها".

وأردف البرهان "بلادنا تستشرف عهداً جديداً، تكون فيه القوات المسلحة بعيدة عن الاستقطاب والعمل السياسي، حفاظاً على استقلاليتها، وتعزيز مقدراتها في حماية البلاد".

جاء ذلك خلال حفل تخريج دفعات الكليات الحربية والطيران بحضور قادة الجيش السوداني.

ولفت رئيس المجلس إلى وجود حملات "تستهدف الجيش بغرض الفتنة، وتحاول التفريق بين القوات النظامية"، مؤكداً وحدة القوات النظامية واستحالة الوقيعة بين مكوناتها الأمنية.

ومن المنتظر أن يعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك التشكيل الوزاري المعتمد خلال الساعات القليلة القادمة.