أعلنت جماعة الحوثي باليمن الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات التحالف على سجن ذمار إلى 156 قتيلاً و50 جريحاً بعد 4 أيام من عمليات انتشال الضحايا.

كانت جماعة الحوثي أكدت أن مقاتلات التحالف العربي شنّت قصفاً على سجن في ذمار، في الوقت الذي أكدت فيه قوات التحالف أن القصف استهدف "موقعاً عسكرياً" وليس سجناً.

وقالت قوات التحالف إنها تملك أدلة تثبت قصفها هدفاً عسكرياً، لكن لم تحددها.

وطالب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بإجراء تحقيق عاجل في القصف الأحد الماضي.

والثلاثاء، أفاد مصدر طبي يمني بأنه جرى انتشال 123 جثة من ضحايا قصف السجن الذي يديره الحوثيون.