سياسة
1 دقيقة قراءة
ارتفاع ضحايا قصف سجن ذمار إلى 156 قتيلاً و50 جريحاً
ارتفع عدد ضحايا قصف قوات التحالف على سجن ذمار في اليمن إلى 156 قتيلاً و50 جريحاً وفقاً لتصريح وزارة الصحة التابعة لجماعة الحوثي.
ارتفاع ضحايا قصف سجن ذمار إلى 156 قتيلاً و50 جريحاً
بعد 4 أيام من عمليات انتشال ضحايا غارات التحالف على سجن ذمار، ارتفاع الحصيلة إلى 156 قتيلاً و50 جريحاً  / AA
5 سبتمبر 2019

أعلنت جماعة الحوثي باليمن الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات التحالف على سجن ذمار إلى 156 قتيلاً و50 جريحاً بعد 4 أيام من عمليات انتشال الضحايا.

كانت جماعة الحوثي أكدت أن مقاتلات التحالف العربي شنّت قصفاً على سجن في ذمار، في الوقت الذي أكدت فيه قوات التحالف أن القصف استهدف "موقعاً عسكرياً" وليس سجناً.

وقالت قوات التحالف إنها تملك أدلة تثبت قصفها هدفاً عسكرياً، لكن لم تحددها.

وطالب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بإجراء تحقيق عاجل في القصف الأحد الماضي.

والثلاثاء، أفاد مصدر طبي يمني بأنه جرى انتشال 123 جثة من ضحايا قصف السجن الذي يديره الحوثيون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us