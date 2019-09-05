بدأت أسر عدّة في ولاية "ديار بكر" جنوب شرقي تركيا اعتصاماً أمام مقر حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، محملةً الأخير مسؤولية اختطاف أبنائها ونقلهم إلى الجبال للقتال في صفوف تنظيم PKK الإرهابي.

وتتهم هذه الأسر مسؤولي حزب الشعوب الديمقراطي باختطاف أبنائها الصغار لتسليمهم لمعسكرات المنظمة الإرهابية في جبال قنديل شمالي العراق ومناطق أخرى.

وبدأ الاعتصام من قبل أمهات المختطفين، ليتوسع لاحقاً بمشاركة الآباء أيضاً.

وتطالب الأسر مسؤولي الحزب باسترجاع أبنائها من صفوف المنظمة الإرهابية، وتؤكد أنها ستواصل الاعتصام حتى يعود الأبناء.

وقالت الأم أمينة قايا، متحدثة بالكردية "لقد أحرقوا قلوبنا، ليحرق الله قلوبهم.. هؤلاء ليسوا أكراداً ولا يعملون لأجل الأكراد، أريد ابني من حزب الشعوب الديمقراطي".

وأضافت "أبناؤهم يدرسون في أمريكا، لماذا لا يرسلونهم إلى الجبال، سوف يأخذون أطفالنا إلى قنديل من هنا مقر الحزب، أنا أريد ابني ولن أغادر هذا المكان حتى يعود وإلا والله أحرق هذا المكان".

وتابعت "هؤلاء يعملون لأجل أمريكا، وليسوا أكراداً بل هم أزلام أمريكا".

أما الأب شوكت ألتن طاش فقال إنهم لن يغادروا من أمام مقر حزب الشعوب الديمقراطي حتى يعود ابنه.

بدورها قالت الأم صبيحة بالطا إنها لم تتلق أي خبر من ابنها منذ 5 أعوام وتريد احتضانه، متهمة الحزب باختطافه.