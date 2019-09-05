سياسة
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عائلات تركية تطالب "الشعوب الديمقراطي" بإعادة أبنائها من صفوف الإرهابيين
تتهم أسر تركية مسؤولي حزب الشعوب الديمقراطي باختطاف أبنائها الصغار لتسليمهم لمعسكرات تنظيم PKK الإرهابي في جبال قنديل شمالي العراق ومناطق أخرى، وتطالب الأسر المعتصمة في ديار بكر مسؤولي الحزب باسترجاع أبنائها من صفوف المنظمة الإرهابية.
عائلات تركية تطالب "الشعوب الديمقراطي" بإعادة أبنائها من صفوف الإرهابيين
أسر في ولاية "دياربكر" التركية يطالبون حزب الشعوب الديمقراطي بإعادة أبنائهم من التجنيد / AA
5 سبتمبر 2019

بدأت أسر عدّة في ولاية "ديار بكر" جنوب شرقي تركيا اعتصاماً أمام مقر حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، محملةً الأخير مسؤولية اختطاف أبنائها ونقلهم إلى الجبال للقتال في صفوف تنظيم PKK الإرهابي.

وتتهم هذه الأسر مسؤولي حزب الشعوب الديمقراطي باختطاف أبنائها الصغار لتسليمهم لمعسكرات المنظمة الإرهابية في جبال قنديل شمالي العراق ومناطق أخرى.

وبدأ الاعتصام من قبل أمهات المختطفين، ليتوسع لاحقاً بمشاركة الآباء أيضاً.

وتطالب الأسر مسؤولي الحزب باسترجاع أبنائها من صفوف المنظمة الإرهابية، وتؤكد أنها ستواصل الاعتصام حتى يعود الأبناء.

وقالت الأم أمينة قايا، متحدثة بالكردية "لقد أحرقوا قلوبنا، ليحرق الله قلوبهم.. هؤلاء ليسوا أكراداً ولا يعملون لأجل الأكراد، أريد ابني من حزب الشعوب الديمقراطي".

وأضافت "أبناؤهم يدرسون في أمريكا، لماذا لا يرسلونهم إلى الجبال، سوف يأخذون أطفالنا إلى قنديل من هنا مقر الحزب، أنا أريد ابني ولن أغادر هذا المكان حتى يعود وإلا والله أحرق هذا المكان".

وتابعت "هؤلاء يعملون لأجل أمريكا، وليسوا أكراداً بل هم أزلام أمريكا".

أما الأب شوكت ألتن طاش فقال إنهم لن يغادروا من أمام مقر حزب الشعوب الديمقراطي حتى يعود ابنه.

بدورها قالت الأم صبيحة بالطا إنها لم تتلق أي خبر من ابنها منذ 5 أعوام وتريد احتضانه، متهمة الحزب باختطافه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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