أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين الخميس، الإضراب عن العمل بدءاً من الأحد المقبل، في خطوة تصعيدية جديدة بعد وقفة احتجاجية هاجمتها قوات الأمن.

وصرح متحدث النقابة نور الدين نديم، بأن مجلس النقابة "سيعقد اجتماعاً في وقت لاحق لبحث الخطوات القادمة وتدارسها".

جاءت خطوة الإعلان عن الإضراب بعد احتجاجات واسعة للمعلمين للمطالبة بحقوق منقوصة، وفي مقدمتها علاوة مهنية بنسبة 50% وعدتهم بها الحكومة في اتفاقية مع النقابة منذ 5 سنوات، لم تنفذ حتى اليوم.

وشهد محيط الاحتجاج تدفق المزيد من المشاركين، مع قمع من قوات الأمن تمثل في إطلاق الغاز المسيل للدموع ومنع المتظاهرين من الوصول إلى الرئاسة وإغلاق الطرقات.

تأسست نقابة المعلمين في الأردن عام 2011 بعد سلسلة من الاحتجاجات، وتضم نحو 140 ألف معلم.