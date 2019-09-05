اعتمد المجلس السيادي في السودان الخميس، تشكيلة حكومة الفترة الانتقالية، وهي الحكومة الأولى منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/نيسان الماضي.

وصرح عضو في المجلس السيادي بأن المجلس "اعتمد رسمياً تشكيل حكومة الفترة الانتقالية"، لافتاً إلى أن رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك سيعلن الحكومة بصفة رسمية خلال ساعات.

وبدأت الفترة الانتقالية التي تستمر لمدة 39 شهراً في 21 أغسطس/آب الماضي، حين أدّى عبد الله حمدوك اليمين الدستورية رئيساً للحكومة.

وخلال الفترة الانتقالية، تُقسم السلطة بين المجلس العسكري من جهة وقوى "إعلان الحرية والتغيير" التي قادت الحراك الشعبي من جهة أخرى.

وقد تأجّل إعلان الحكومة الجديدة أكثر من مرة، على الرغم من تأكيد حمدوك تشكيلها خلال أسبوع منذ أن قام بأداء اليمين الدستوري.

لكن بسبب جهود المجلس في اختيار حكومة ممثلة لجميع الأطياف والمدن السودانية والحرص على تحقيق التوازن الجندري (بين النساء والرجال)، تأجل إعلان التشكيل الحكومي، وفقاً للمتحدث الرسمي للمجلس.

وكان حمدوك قد تسلم ترشيحات الوزراء من قوى الحرية والتغيير، وشملت "49 مرشحاً ومرشحة لـ14 وزارة، و16 مرشحاً ومرشحة لـ5 مجالس وزارية متخصصة".