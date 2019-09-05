أعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ مروحيات تركية وأمريكية الطلعة الجوية المشتركة الثالثة، في أجواء شمالي سوريا، في إطار المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الدفاع التركية عبر حسابها في تويتر الخميس.

وقال البيان إن "مروحيتين تركيتين وأخريين أمريكيتين نفذت جولة التحليق المروحي المشترك الثالث، في إطار الخطوة الأولى لإنشاء المنطقة الآمنة".

وفي 24 أغسطس/آب الماضي، أعلن وزير الدفا ع التركي خلوصي أقار شروع مركز العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة في العمل بطاقة كاملة والبدء في تنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانياً لإقامة منطقة آمنة شرقي الفرات في سوريا.

وتوصلت أنقرة وواشنطن، في 7 أغسطس/آب الماضي إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.