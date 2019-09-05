سياسة
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طلعة جوية ثالثة لمروحيات تركية وأمريكية شمالي سوريا تمهيداً للمنطقة الآمنة
قالت وزارة الدفاع التركية إن مروحيتين تركيتين وأخريين أمريكيتين نفذت جولة التحليق المروحي المشترك الثالث، في إطار الخطوة الأولى لإنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.
طلعة جوية ثالثة لمروحيات تركية وأمريكية شمالي سوريا تمهيداً للمنطقة الآمنة
مروحيتان تركيتان وأخريان أمريكيتان نفذت جولة التحليق المروحي المشترك الثالث / وزارة الدفاع التركية
5 سبتمبر 2019

أعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ مروحيات تركية وأمريكية الطلعة الجوية المشتركة الثالثة، في أجواء شمالي سوريا، في إطار المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الدفاع التركية عبر حسابها في تويتر الخميس.

وقال البيان إن "مروحيتين تركيتين وأخريين أمريكيتين نفذت جولة التحليق المروحي المشترك الثالث، في إطار الخطوة الأولى لإنشاء المنطقة الآمنة".

وفي 24 أغسطس/آب الماضي، أعلن وزير الدفا ع التركي خلوصي أقار شروع مركز العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة في العمل بطاقة كاملة والبدء في تنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانياً لإقامة منطقة آمنة شرقي الفرات في سوريا.

وتوصلت أنقرة وواشنطن، في 7 أغسطس/آب الماضي إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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