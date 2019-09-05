سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: سنبدأ في إقامة منطقة آمنة شرقي الفرات نهاية سبتمبر
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن "تركيا دولة مستقلة ولا ترضخ لأحد"، وإنها ستستمر في تصنيع كل المعدات العسكرية التي تلزمها، مضيفاً أن أنقرة ستبدأ في "إقامة منطقة آمنة في سوريا شرقي الفرات بحلول الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول الحالي".
أردوغان: سنبدأ في إقامة منطقة آمنة شرقي الفرات نهاية سبتمبر
أردوغان: نستطيع الوقوف أمام كل العقبات التي تضعها أمامنا بعض الدول / AA
5 سبتمبر 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن "تركيا دولة مستقلة ولا ترضخ لأحد"، متمسكاً في الوقت ذاته بالوجود التركي في شرق المتوسط، قائلاً "سنُظهر للجميع سبب وجودنا في شرق المتوسط".

وأضاف أردوغان، خلال اجتماع حزبي في أنقرة، أن "لا أحد يمكنه التدخل في حقوقنا بشرق المتوسط"، مشيراً إلى أن "التهديد بفرض عقوبات لا يخيفنا، ومستمرون في الوقوف خلف قراراتنا".

وتابع أردوغان "سنستمر في تصنيع كل المعدات العسكرية التي تلزمنا"، مؤكداً "نستطيع الوقوف أمام كل العقبات التي تضعها أمامنا بعض الدول".

وبخصوص المنطقة الآمنة شمالي سوريا، قال أردوغان إن "تركيا تواجه تحديات إرهابية كبيرة في منطقة شرق الفرات"، وأكد عزم أنقرة "البدء في إقامة منطقة آمنة في سوريا شرقي الفرات بحلول الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول الحالي"، وأضاف أنه "إذا ماطلت واشنطن في تنفيذ مشروع المنطقة الآمنة فسنبدأ وحدنا".

وقال أردوغان إن الهدف من المنطقة الآمنة "هو تأمين عودة السوريين إلى بلادهم"، مشيراً إلى أن بلاده ستنشئ هناك "مجمعات سكنية للسوريين العائدين".

وأضاف "هدفنا توطين ما لا يقل عن مليون شخص من إخوتنا السوريين في المنطقة الآمنة، التي سيتم تشكيلها على طول خط الحدود مع سوريا البالغ 450 كم".

وفي سياق داخلي، قال الرئيس التركي إن نظام الحكم في تركيا سيظل رئاسياً، وتابع "لا عودة عن النظام الرئاسي، وقد حددنا جميع النواقص ووضعنا الحلول وسنشاركها مع شعبنا قريباً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us