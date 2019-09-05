قال عبد المنعم عبد المقصود محامي أسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، الخميس، إن النيابة لا تزال تحقق في وفاة النجل الأصغر للرئيس الأسبق، وإن الأسرة بانتظار تصريح الدفن، حسب وكالة الأناضول.

وتوفي عبد الله مرسي، أمس الأربعاء، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وفق ما أدلى به عبد المقصود، وأحمد مرسي المتحدث باسم الأسرة وشقيق الراحل، وأوضحا أن عبد الله موجود في أحد مستشفيات محافظة الجيزة غربي العاصمة القاهرة.

وكان الرئيس الأسبق محمد مرسي، توفي أثناء محاكمته في يونيو/حزيران الماضي، إثر نوبة قلبية مفاجئة أيضاً، وفق ما أعلنته السلطات المصرية آنذاك.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، قالت أسرة محمد مرسي إن الأمن المصري ألقى القبض على عبد الله في منزله غربي العاصمة القاهرة، قبل أن تطلق سراحه بعد وقت قصير.

وسبق لعبد الله أن وُقِف في مارس/آذار 2014 على خلفية اتهاماته بحيازة مخدرات، وهو ما نفاه بشدة آنذاك واعتبره تهمة ملفقة.

وصدر حكم في حق نجل مرسي الأصغر بعد 3 أشهر من توقيفه، وأيّدته محكمة النقض في 2015 بالحبس عاماً، قبل أن يتم الإفراج عنه عقب انتهاء المدة.‎

وعقب وفاة والده شن عبد الله، هجوماً شديداً على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولين مصريين، متهماً إياهم بقتل والده، لكن السلطات المصرية أكدت آنذاك أن هذه الاتهامات "لا تستند إلى أي دليل"، و"قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية".

وآخر ما كتبه عبد الله، يوم 25 أغسطس/آب الماضي، عبر صفحته على فيسبوك، كلمات لوالده الراحل، يعلن فيها رفضه السلطات الحالية، ورفض أي تفاوض معها.