هز انفجار ضخم العاصمة الأفغانية، الخميس، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة شرق كابل، بالقرب من حي يضم السفارة الأمريكية ومقر مهمة "الدعم الحازم" التابعة لحلف الناتو، وبعثات دبلوماسية أخرى، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وقال غول أحمد أيوبي مدير مستشفى وزير محمد أكبر خان القريب من المنطقة، إن ثلاثة أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب 30 آخرون.

وقال المتحدث باسم قائد شرطة كابول فردوس فارامرز، إن الانفجار وقع في منطقة الشرطة التاسعة بالمدينة، حسب تصريح لأسوشيتد برس.

ويبدو أن الانفجار كان يستهدف نقطة تفتيش في منطقة شاش داراك، التي تخضع لحراسة مشددة، حيث توجد مكاتب تابعة لسلطات الأمن القومي الأفغانية. وقالت وسائل إعلام محلية أفغانية إن حركة طالبان أعلنت مسؤوليتها عن الانفجار الذي هز منطقة شاش داراك وسط العاصمة الأفغانية كابل.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إن سيارة ملغومة انفجرت على طريق رئيسي، وإن الشرطة أغلقت المنطقة.

وهذا ثاني انفجار كبير في العاصمة الأفغانية هذا الأسبوع، في الوقت الذي كان فيه المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد موجوداً في المدينة لإطلاع المسؤولين على اتفاق أمريكي مع حركة طالبان "من حيث المبدأ" لإنهاء أطول حرب أمريكية.

وكان تفجير انتحاري لطالبان استهدف مجمعاً أجنبياً شرق كابل، مساء الاثنين، وأسفر عن مقتل 16 شخصاً على الأقل، وإصابة أكثر من 100 آخرين جميعهم تقريباً من المدنيين.