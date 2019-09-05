اتفق كبار المفاوضين الصينيين والأمريكيين، الخميس، على اتخاذ إجراءات لخلق ظروف مواتية للدخول في مباحثات تجارية مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصينية شينخوا.

وأجرى نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه، محادثات هاتفية بناء على دعوة من الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتايزر، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، حسب نفس الوكالة.

واتفق الجانبان على عقد الجولة الثالثة عشرة من المشاورات التجارية والاقتصادية رفيعة المستوى بين البلدين، أوائل أكتوبر/تشرين الأول في واشنطن، والحفاظ على الاتصال الوثيق بينهما قبل ذلك.

وسيجري فريقاً العمل من الجانبين مشاورات "جادة" منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، للتحضير الكامل للمحادثات رفيعة المستوى، حسب المصدر ذاته.

ودخلت حيز التنفيذ حزمةٌ جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية، الأحد الماضي، على واردات صينية بقيمة 115 مليار دولار، تتبعها حزمة لاحقة منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل بنفس النسبة وبقيمة واردات تصل حد 160 مليار دولار.

وفي وقت سابق الأحد الماضي، دخل قرار صيني حيز التنفيذ، لفرض رسوم وجمارك بنسبة 5% و10% إضافية، على سلع أمريكية المنشأ بقيمة 75 مليار دولار.

ومن ضمن الرسوم، نسبة 5% على واردات الخام الأمريكي القادم إلى الصين، الأمر الذي سيدفع نحو تراجع حدة منافسته للخام القادم من أسواق أخرى.

وتعد الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بمتوسط 10 ملايين برميل يومياً، وثاني أكبر مستهلك له بعد الولايات المتحدة بـ12.5 مليون برميل يومياً.